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Соперник Сиренко получил травму перед боем
Форс-мажор
Фото — B1 Boxing
Промоутерская компания B1 Boxing Promotions объявила, что бой между Владиславом Сиренко (18-0, 15 КО) и Михаэлем Валлишем (22-5, 15 КО) не состоится из-за травмы немецкого боксера.
Сиренко и Валлиш должны были встретиться на ринг 18 декабря в Броварах в андеркарде боя между Денисом Беринчиком и Исой Чаниевым.
На данный момент промоутеры занимаются поиском для Сиренко нового соперника.
Владислав Сиренко в последнем бою в сентябре текущего года в Париже в первом раунде нокаутировал опытного россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).
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