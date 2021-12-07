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Соперник Сиренко получил травму перед боем

Бокс
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Форс-мажор

Соперник Сиренко получил травму перед боем

Фото — B1 Boxing

Новина українською

Промоутерская компания B1 Boxing Promotions объявила, что бой между Владиславом Сиренко (18-0, 15 КО) и Михаэлем Валлишем (22-5, 15 КО) не состоится из-за травмы немецкого боксера.

Сиренко и Валлиш должны были встретиться на ринг 18 декабря в Броварах в андеркарде боя между Денисом Беринчиком и Исой Чаниевым.

На данный момент промоутеры занимаются поиском для Сиренко нового соперника.

Владислав Сиренко в последнем бою в сентябре текущего года в Париже в первом раунде нокаутировал опытного россиянина Александра Устинова (36-5-1, 27 КО).

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В статье: Владислав Сиренко Бокс
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