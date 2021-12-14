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Сиренко: Руденко – совсем не подарок

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Ждем бой

Сиренко: Руденко – совсем не подарок

фото - b-1boxing.com

Новина українською

Перспективный украинский супертяж Владислав Сиренко (18-0, 15 КО) 18 декабря в Броварах в андеркарде поединка между Денисом Беринчиком и Иссой Чаниевым проведет бой с опытным украинцем Андреем Руденко (34-5, 20 КО), который выйдет на бой с подопечным Джеймса Али Башира вместо травмированного Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО).

«К каждому сопернику мы подбираем свой план. Конечно, против Михаэля действовали бы по-другому. В любом случае в каждом поединке стараемся самостоятельно диктовать темп и ритм поединка, отталкиваясь от пройденного опыта и того, что нарабатывали во время лагеря.

К Руденко нужен другой подход, но мы с Али Баширом уже успели проговорить и поработать над тем, как будем действовать против Андрея. Я давно знаком с возможностями Руденко.

Валлиш был бы сложным соперником, но Руденко – совсем не подарок. Ожидаю яркое противостояние 18 декабря и настраиваюсь на серьезное испытание», - сказал Сиренко.

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В статье: Владислав Сиренко Бокс Андрей Руденко
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