Рой Джонс: Отказа от реванша с Усиком – умный ход для Джошуа

Рой Джонс считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) было бы разумно отойти в сторону и позволить Александру Усику (19-0, 13 КО) провести бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Ему нужно было выиграть побольше времени, чтобы успеть улучшить себя, подготовиться к реваншу. Если он так не считает, то это не есть хорошо.

Джошуа может купить себе время для лучшей подготовки к реваншу. И это умный ход.

Нужно драться умнее, побыстрее включиться в бой. Думаю, что в первом поединке все тоже было не столь однозначно. Думаю, что если бы он включился раньше, то побил бы Усика", - сказал Джонс.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.