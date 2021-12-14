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Рой Джонс: Отказа от реванша с Усиком – умный ход для Джошуа

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Легендарный боец высказался о ситуации в супертяжелом весе

Рой Джонс: Отказа от реванша с Усиком – умный ход для Джошуа

Getty Images / Global Images Ukraine

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Рой Джонс считает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) было бы разумно отойти в сторону и позволить Александру Усику (19-0, 13 КО) провести бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) за статус абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Ему нужно было выиграть побольше времени, чтобы успеть улучшить себя, подготовиться к реваншу. Если он так не считает, то это не есть хорошо.

Джошуа может купить себе время для лучшей подготовки к реваншу. И это умный ход.

Нужно драться умнее, побыстрее включиться в бой. Думаю, что в первом поединке все тоже было не столь однозначно. Думаю, что если бы он включился раньше, то побил бы Усика", - сказал Джонс.

Ожидается, что реванш между Усиком и Джошуа пройдет в марте-апреле 2022 года в Великобритании, Украине или на Ближнем Востоке.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Рой Джонс
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