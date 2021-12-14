  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Теофимо Лопес приехал поддержать Комми после боя с Ломаченком
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Теофимо Лопес приехал поддержать Комми после боя с Ломаченком

Бокс
(1 голосов)

Ричард был приятно удивлен

Теофимо Лопес приехал поддержать Комми после боя с Ломаченком

Новина українською

Ганский боксёр Ричард Комми рассказал, что после поражения, которое он потерпел в поединке с украинцем Василием Ломаченко, к нему в отель приехал бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес, чтобы выразить поддержку.

"Когда я был в отеле, мне позвонили. Оказалось, что кое-кто находится в холле и хотел со мной поздороваться. Я не мог поверить, когда увидел Теофимо Лопеса. Он поздравил меня с выступлением и пожелал всего наилучшего. Я был так тронут, что он нашёл время, чтобы встретиться со мной. Да благословит тебя Господь, Тео", — написал Комми на своей странице в "Твиттере", добавив совместное фото с Лопесом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ричард Комми Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...