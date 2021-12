Теофимо Лопес приехал поддержать Комми после боя с Ломаченком

Ганский боксёр Ричард Комми рассказал, что после поражения, которое он потерпел в поединке с украинцем Василием Ломаченко, к нему в отель приехал бывший абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес, чтобы выразить поддержку.

"Когда я был в отеле, мне позвонили. Оказалось, что кое-кто находится в холле и хотел со мной поздороваться. Я не мог поверить, когда увидел Теофимо Лопеса. Он поздравил меня с выступлением и пожелал всего наилучшего. Я был так тронут, что он нашёл время, чтобы встретиться со мной. Да благословит тебя Господь, Тео", — написал Комми на своей странице в "Твиттере", добавив совместное фото с Лопесом.

Wow just got a call in my hotel room that someone was in the lobby and wanted to say hello, I couldn’t believe it when I saw @TeofimoLopez. He congratulated me on my performance and wished me all the best. I am so touched that he took the time to see me. God bless you Teo ????????❤️???????? pic.twitter.com/rILuUkp3qT