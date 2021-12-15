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Богачук в марте 2022 года проведет бой с опытным канадцем
Украинец поедет в Канаду
Украинский средневес Сергей Богачук (20-1, 20 КО) 25 марта в Квебеке встретится с 32-летним Микаэлем Зюски (35-2, 23 КО).
Поединок Богачук – Зюски будет 10-раундовым и станет главным событием вечера бокса под эгидой промоутерской компании Groupe Yvon Michel.
Для Богачука бой с канадцем станет первым сентября 2021 года, когда украинец в Калифорнии техническим нокаутом в шестом раунде избил Рафаэля Игбокве (16-3, 7 КО).
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