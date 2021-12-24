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Рой Джонс: Усик легко победит Альвареса

Бокс
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По его мнению, украинцу не стоит спускаться в тяжелый вес

Рой Джонс: Усик легко победит Альвареса

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Легендарный боксёр Рой Джонс высказался о возможном бое между украинцем Александром Усиком и мексиканцем Саулем Альваресом в тяжёлом весе.

"У Усика нет причин спускаться в тяжёлый вес, чтобы сразиться с Канело. На мой взгляд, Усик легко победит Альвареса.

Усик – чемпион мира в супертяжёлом весе. Зачем ему возвращаться в тяжёлый вес, если он является чемпионом мира в супертяжёлом весе? Посмотрите, что произошло, когда Чад Доусон перешёл из полутяжёлого веса ради боя с Андре Уордом. Это был конец его карьеры. Зачем делать такой шаг, когда есть Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер? У него снова есть возможность подраться с Энтони Джошуа. В его весовой категории много больших парней", — приводит слова Джонса Boxingnews24.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей.

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В статье: Александр Усик Рой Джонс
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