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Рой Джонс: Усик легко победит Альвареса
По его мнению, украинцу не стоит спускаться в тяжелый вес
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Легендарный боксёр Рой Джонс высказался о возможном бое между украинцем Александром Усиком и мексиканцем Саулем Альваресом в тяжёлом весе.
"У Усика нет причин спускаться в тяжёлый вес, чтобы сразиться с Канело. На мой взгляд, Усик легко победит Альвареса.
Усик – чемпион мира в супертяжёлом весе. Зачем ему возвращаться в тяжёлый вес, если он является чемпионом мира в супертяжёлом весе? Посмотрите, что произошло, когда Чад Доусон перешёл из полутяжёлого веса ради боя с Андре Уордом. Это был конец его карьеры. Зачем делать такой шаг, когда есть Тайсон Фьюри, Деонтей Уайлдер? У него снова есть возможность подраться с Энтони Джошуа. В его весовой категории много больших парней", — приводит слова Джонса Boxingnews24.
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей.
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