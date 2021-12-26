Ломаченко заказал крестик для своего отца из кусочков собственных олимпийских медалей. Видео

Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) заказал для своего отца и тренера Анатолия Ломаченко нагрудный крестик, который ювелирные мастера изготовили из кусочков его олимпийских медалей (золото Пекина 2008 и Лондона 2012).

Напомним, что ранее катмен Ломаченко рассказал о неуважении к своему клиенту.