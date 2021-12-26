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Ломаченко заказал крестик для своего отца из кусочков собственных олимпийских медалей. Видео
Подарок для отца
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский легковес Василий Ломаченко (16-2; 11 КО) заказал для своего отца и тренера Анатолия Ломаченко нагрудный крестик, который ювелирные мастера изготовили из кусочков его олимпийских медалей (золото Пекина 2008 и Лондона 2012).
Напомним, что ранее катмен Ломаченко
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