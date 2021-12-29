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Хирн предложил Лопесу бой в новой весовой категории
Звучит заманчиво
DAZN
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн готов организовать для бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) достойный дебют в весовой категории до 63,5 кг.
«Думаю, просто пришла пора им двигаться в 63,5 кг. И у меня есть отличный соперник для Теофимо. Это наше недавнее подписание из Кливленда Монтана Лав.
Так что если Лопесу нужен тот, кто достойно встретит его в новом дивизионе, то Монтана готов», - сказал промоутер.
Лав (16-0-1, 8 КО) занимает 11-е место в рейтинге лучших боксеров весовой категории.
Теофимо Лопес в последнем бою сенсационно проиграл Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) и расстался с титулами в легком весе.
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