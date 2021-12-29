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Хирн предложил Лопесу бой в новой весовой категории

Бокс
(1 голосов)

Звучит заманчиво

Хирн предложил Лопесу бой в новой весовой категории

DAZN

Новина українською

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн готов организовать для бывшего абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-1, 12 КО) достойный дебют в весовой категории до 63,5 кг.

«Думаю, просто пришла пора им двигаться в 63,5 кг. И у меня есть отличный соперник для Теофимо. Это наше недавнее подписание из Кливленда Монтана Лав.

Так что если Лопесу нужен тот, кто достойно встретит его в новом дивизионе, то Монтана готов», - сказал промоутер.

Лав (16-0-1, 8 КО) занимает 11-е место в рейтинге лучших боксеров весовой категории.

Теофимо Лопес в последнем бою сенсационно проиграл Джорджу Камбососу (20-0, 10 КО) и расстался с титулами в легком весе.

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В статье: Бокс Эдди Хирн Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com

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