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Испания и Польша первыми вышли в полуфинал ATP Cup

Бокс
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Список претендентов на победу в командном турнире сократился

Испания и Польша первыми вышли в полуфинал ATP Cup

ATP

Новина українською

В группе А Испания воспользовалась отсутствием у Сербии Новака Джоковича и без проблем вышла в полуфинал. Испанцы с Пабло Карреньо-Буста и Роберто-Баутистой Агутом в качестве лидеров в матчах с Сербией, Чили и Норвегией выиграли 8 матчей с доминирующей показателем выигранных/проигранных сетов (16-1).

Польша стала победителем квартета D, опередив Аргентину, Грецию и Грузию. Ключевой стала победа поляков над Аргентиной (3:0). Лидер команды Хуберт Хуркач в трех одиночных поединках проиграл только один сет.

Польша и Испания 7 января определят первого финалиста ATP Cup. Вторая полуфинальная пара будет сформирована в четверг, 6 января.

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В статье: теннис ATP Cup
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