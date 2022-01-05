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Испания и Польша первыми вышли в полуфинал ATP Cup
Список претендентов на победу в командном турнире сократился
ATP
В группе А Испания воспользовалась отсутствием у Сербии Новака Джоковича и без проблем вышла в полуфинал. Испанцы с Пабло Карреньо-Буста и Роберто-Баутистой Агутом в качестве лидеров в матчах с Сербией, Чили и Норвегией выиграли 8 матчей с доминирующей показателем выигранных/проигранных сетов (16-1).
Польша стала победителем квартета D, опередив Аргентину, Грецию и Грузию. Ключевой стала победа поляков над Аргентиной (3:0). Лидер команды Хуберт Хуркач в трех одиночных поединках проиграл только один сет.
Польша и Испания 7 января определят первого финалиста ATP Cup. Вторая полуфинальная пара будет сформирована в четверг, 6 января.
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