Испания и Польша первыми вышли в полуфинал ATP Cup

В группе А Испания воспользовалась отсутствием у Сербии Новака Джоковича и без проблем вышла в полуфинал. Испанцы с Пабло Карреньо-Буста и Роберто-Баутистой Агутом в качестве лидеров в матчах с Сербией, Чили и Норвегией выиграли 8 матчей с доминирующей показателем выигранных/проигранных сетов (16-1).

Польша стала победителем квартета D, опередив Аргентину, Грецию и Грузию. Ключевой стала победа поляков над Аргентиной (3:0). Лидер команды Хуберт Хуркач в трех одиночных поединках проиграл только один сет.

Польша и Испания 7 января определят первого финалиста ATP Cup. Вторая полуфинальная пара будет сформирована в четверг, 6 января.