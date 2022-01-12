Бывший соперник Кличко поставил на Усика в реванше с Джошуа

Экс-соперник Виталия Кличко Крис Арреола (38-7-1, 33 КО) дал прогноз на возможный бой-реванш между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) за четыре титула в супертяжелом весе.

«Я думаю, что Усик победит в реванше. Мне нравится Усик. Мне нравится, как он проводит бои. Усик дерется действительно грамотно. Он стал немного больше, но его все еще считают мелким супертяжем.

Это должен быть веселый бой. Лично мне Джошуа кажется человеком, который боится ударов. Он боится снова пропустить», - сказал мексиканец.

Контракт на реванш между Джошуа и Усиком еще не заключено. Предполагается, что повторный поединок между двумя олимпийскими чемпионами состоится в апреле текущего года в Великобритании.