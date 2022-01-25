Постол: Хотел вернуться на ринг как можно скорее

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) отреагировал на официальное подтверждение боя с Гэри Антуанном Расселлом (14-0, 14 КО) – камбэк 38-летнего украинца состоится 26 февраля.

«Я согласился на этот бой, как только он был предложен. Давно не дрался и хотел вернуться в ринг как можно скорее.

Взволнован, что у меня будет возможность встретиться с хорошим молодым соперником», - сказал Постол.

Для Виктора Постола бой с Гэри Антуанном Расселлом станет первым с августа 2020 года, когда украинец единогласным решением судей уступил Хосе Рамиресу.