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talkSPORT: Джошуа отказался от отступных за бой с Усиком

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Похоже, будет реванш

talkSPORT: Джошуа отказался от отступных за бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine

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Ппортал talkSPORT сообщает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не взял 15 миллионов фунтов за отход в сторону в пользу боя за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Также источник отмечает, что отступные не стал брать и «временный» чемпион WBC Дилиан Уайт (28-2, 19 КО), которому предлагали 5 миллионов фунтов.

В случае подтверждения этой информации Джошуа проведет реванш с Усиком, а Фьюри выйдет на бой с Уайтом.

Ранее Тайсон Фьюри заявил, что команда Джошуа отказалась от 67 миллионов фунтов отступных.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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