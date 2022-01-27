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talkSPORT: Джошуа отказался от отступных за бой с Усиком
Похоже, будет реванш
Getty Images/Global Images Ukraine
Ппортал talkSPORT сообщает, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) не взял 15 миллионов фунтов за отход в сторону в пользу боя за звание абсолютного чемпиона мира между Александром Усиком (19-0, 13 КО) и Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Также источник отмечает, что отступные не стал брать и «временный» чемпион WBC Дилиан Уайт (28-2, 19 КО), которому предлагали 5 миллионов фунтов.
В случае подтверждения этой информации Джошуа проведет реванш с Усиком, а Фьюри выйдет на бой с Уайтом.
Ранее Тайсон Фьюри
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