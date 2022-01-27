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Фьюри заявил, что Джошуа и Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных
Правда ли это?
Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) сообщил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и его промоутер Эдди Хирн не стали принимать отступные от боя-реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО).
«Я вынужден записывать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа – худшие бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов», - сказал британец.
Фьюри заинтересован в том, чтобы Джошуа отказался от реванша с Усиком, поскольку это откроет для британца шанс стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.
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