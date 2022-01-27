  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Фьюри заявил, что Джошуа и Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Фьюри заявил, что Джошуа и Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных

Бокс
(2 голосов)

Правда ли это?

Фьюри заявил, что Джошуа и Хирн отказались от 90 миллионов долларов отступных

Новина українською

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 КО) сообщил, что Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) и его промоутер Эдди Хирн не стали принимать отступные от боя-реванша с Александром Усиком (19-0, 13 КО).

«Я вынужден записывать это видео. Эдди Хирн и Энтони Джошуа – худшие бизнесмены в истории. Сегодня они потеряли 90 миллионов долларов», - сказал британец.

Фьюри заинтересован в том, чтобы Джошуа отказался от реванша с Усиком, поскольку это откроет для британца шанс стать первым в истории абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе в эпоху четырех поясов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...