Альварес проведет бои с Биволом и Головкиным – ESPN

Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) близок к подписанию контракта с промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing на два боя, сообщает ESPN.

Согласно источнику, Канело седьмого мая подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), а в случае победы 17 сентября выйдет на третий бой с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), в котором будет защищать статус абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Сообщается, что за два анонсированных боя Сауль Альварес заработает свыше 85 миллионов долларов.