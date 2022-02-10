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Альварес проведет бои с Биволом и Головкиным – ESPN

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Лучший боксер мира определился с ближайшими планами

Альварес проведет бои с Биволом и Головкиным – ESPN

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сауль Альварес (57-1-2, 39 КО) близок к подписанию контракта с промоутерской компании Эдди Хирна Matchroom Boxing на два боя, сообщает ESPN.

Согласно источнику, Канело седьмого мая подерется с чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), а в случае победы 17 сентября выйдет на третий бой с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), в котором будет защищать статус абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе.

Сообщается, что за два анонсированных боя Сауль Альварес заработает свыше 85 миллионов долларов.

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В статье: Геннадий Головкин Сауль Альварес Дмитрий Бивол
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