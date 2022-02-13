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Фьюри: Уайт – трус, а Джошуа – жадный трус
Не к лицу так о соперниках
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (31-0-1; 22 КО) прокомментировал отношение к своим соотечественникам Энтони Джошуа (24-2; 22 КО) и Диллиану Уайту (28-2; 19 КО). Его слова цитирует BoxingScene:
"Эти ребята – трусы. Я не могу сказать то же самое о Деонтее Уайлдере, потому что он трижды дрался со мной и никогда не требовал отступных. Этот трус 1200 дней ждал титульный шанс, но потом облизывал губы, когда услышал об отступных. Джошуа тоже трус, потому что хотел 15 миллионов отступных. Затем он пришел и дополнительно потребовал еще 5 миллионов. Уайт – трус, а Джошуа – жадный трус.
Мне плевать, что они там говорят, поскольку Джошуа и Хирн – это гадюки, подколодные змеи, рептилоиды. Из-за меня они потеряли очень много денег, и я горжусь этим. Спасибо вам огромное. Они знают, что лучше со мной не связываться, потому что я управляю этим кораблем, и на нем полно акул" – сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри
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