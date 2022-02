WBO обязал Камбососа провести бой с Ломаченко

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бой с украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО), сообщил в Твиттер авторитетный журналист Майкл Бенсон.

По словам Бенсона, на бой с Камбососом помимо Ломаченко по-прежнему претендует чемпион WBC Девин Хэйни.

The WBO have now officially ordered George Kambosos Jr to defend his WBA, WBC 'franchise', IBF & WBO lightweight world titles vs Vasyl Lomachenko next, according to Eddie Hearn, who said he's still trying to make a Devin Haney fight to supersede this. [@DAZNBoxing Show]