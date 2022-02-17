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WBO обязал Камбососа провести бой с Ломаченко

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WBO обязал Камбососа провести бой с Ломаченко

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бой с украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО), сообщил в Твиттер авторитетный журналист Майкл Бенсон.

По словам Бенсона, на бой с Камбососом помимо Ломаченко по-прежнему претендует чемпион WBC Девин Хэйни.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ломаченко ради боя с Камбососом согласился на все условия чемпиона, включая реванш в Австралии в случае победы.

Ожидается, что Джордж Камбосос первую защиту статуса абсолютного чемпиона мира проведет пятого июня в Мельбурне на 53-тысячном стадионе.

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В статье: Василий Ломаченко Бокс Джордж Камбосос
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