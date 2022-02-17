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WBO обязал Камбососа провести бой с Ломаченко
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Всемирная боксерская организация (WBO) официально обязала абсолютного чемпиона в легком весе Джорджа Камбососа (20-0, 10 КО) провести бой с украинцем Василием Ломаченко (16-2, 11 КО), сообщил в Твиттер авторитетный журналист Майкл Бенсон.
По словам Бенсона, на бой с Камбососом помимо Ломаченко по-прежнему претендует чемпион WBC Девин Хэйни.
The WBO have now officially ordered George Kambosos Jr to defend his WBA, WBC 'franchise', IBF & WBO lightweight world titles vs Vasyl Lomachenko next, according to Eddie Hearn, who said he's still trying to make a Devin Haney fight to supersede this. [@DAZNBoxing Show]— Michael Benson (@MichaelBensonn) February 16, 2022
Ранее в СМИ появилась информация, что Ломаченко ради боя с Камбососом согласился на все условия чемпиона, включая реванш в Австралии в случае победы.
Ожидается, что Джордж Камбосос первую защиту статуса абсолютного чемпиона мира проведет пятого июня в Мельбурне на 53-тысячном стадионе.
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