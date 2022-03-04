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Де Ла Хойя: Клички, Ломаченко и Усик - бойцы. Огромное им уважение

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Легенда бокса восхитился звездами из Украины

Де Ла Хойя: Клички, Ломаченко и Усик - бойцы. Огромное им уважение

фото - twitter.com

Новина українською

Владимир Кличко, Василий Ломаченко и Александр Усик вступили в ряды территориальной обороны Украины после вероломного вторжения россиян.

Многократный чемпион мира и живая легенда бокса Оскар де ла Хойя шокирован их храбростью:

"Усик, Кличко и Ломаченко - невероятно мужественные и храбрые люди, готовые биться за свою страну. Они бойцы, и доказывают это не на ринге. Им надо быть осторожными. Наступило такое время. Жаль, что так", - заявил "Золотой мальчик" ESNEWS.

"Вся эта ситуация показывает их менталитет бойцов. Чемпионы готовы рисковать жизнями ради своих семей, друзей и незнакомцев. Вот кто они такие".

На уточняющий вопрос корреспондента, может ли он представить себя на их месте, де ла Хойя даже не пытался строить из себя смельчака:

"Конечно, нет, бл..ь. Именно поэтому меня это все так шокирует. Кличко сейчас там. Кто знает, что может случиться во время войны. Огромное им уважение".

Это Оскар еще не знает про Юрия Вернидуба, который в свои 56 лет вступил в ряды Вооруженных сил добровольцем!

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В статье: Владимир Кличко Александр Усик Василий Ломаченко Оскар Де Ла Хойя война с Россией
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Источник:
ESNEWS

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