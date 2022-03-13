Абель Санчес: Для Головкина бой с Муратой будет тяжелым

Абель Санчес сделал прогноз на бой чемпиона по версии IBF в среднем весе Геннадия Головкина (41-1-1, 36 KO) с обладателем титула WBA из Японии Риотой Муратой (16-2, 13 KO).

Слова Санчеса приводит boxingnews24.com:

"Это будет сложный бой, но не из-за того, что у Мураты есть все. Риота тренировался с Геннадием, когда он провел только 3-4 боя, сразу после Олимпиады. Вероятно, они боксировали два дня. Это было вроде спарринга Головкина с Альваресом, когда Канело впервые приехал сюда в 20 лет. Геннадий играл с Муратой, он помог ему, но не получил от него никакой пользы, в отличие от Канело. Это было 4-5, может даже 6 лет назад.

Мурата – другой боец, и хотя он проиграл Робу Бранту, но и Геннадий уже не тот, что раньше. Это не будет слишком тяжелый бой, но он будет сложным для Геннадия. Он должен победить, но это не будет легко".