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Майк Тайсон приступил к тренировкам
Боксер опубликовал видео
фото - talksport.com
55-летний американский боксер Майк Тайсон поделился в соцсетях со своей многомиллионной армией подписчиков новым видео.
В нём чемпион работает на лапах с тренером Рафаэлем Кордейро. Судя по видео, наставнику чуток прилетело:
Судя по комментариям, подписчики не шибко ждут камбэка легенды. А вот эпизод с пропущенным тренером ударом их очень даже позабавил.
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