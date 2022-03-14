Майк Тайсон приступил к тренировкам

55-летний американский боксер Майк Тайсон поделился в соцсетях со своей многомиллионной армией подписчиков новым видео.

В нём чемпион работает на лапах с тренером Рафаэлем Кордейро. Судя по видео, наставнику чуток прилетело:

Судя по комментариям, подписчики не шибко ждут камбэка легенды. А вот эпизод с пропущенным тренером ударом их очень даже позабавил.