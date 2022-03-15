Боб Арум: Если будет вариант с большим боем Тайсон Фьюри примет его, без вопросов

Американский сопромоутер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО), Боб Арум, уверен, что его подопечный не станет размениваться на второстепенные варианты, но если представится большой бой – например, против Энтони Джошуа или Александра Усика, он его примет без колебаний.

"Он может говорить о разных вещах. Более того, он говорит о них искренне и верит в то, что говорит здесь и сейчас. Но он не подписал контракт на бой (с Уайтом), как на последний в карьере, – констатирует Арум. – Я так мыслю, что когда он увидит вариант с поединком против Джошуа или Усика, он может остаться (в боксе). Но он точно не останется ради боя с второстепенным оппонентом. Если будет вариант с большим боем, он, по моему мнению, примет его, без вопросов".

Напомним, что бой Фьюри-Уайт запланирован на 23 апреля в Лондоне (Англия).