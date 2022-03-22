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Отто Валлин хочет провести бой с Энтони Джошуа

Бокс
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Осталось подождать ответа Усика

Отто Валлин хочет провести бой с Энтони Джошуа

Новина українською

Боксер Отто Валлин готов провести поединок с Энтони Джошуа, если Александр Усик останется в Украине и не согласится на реванш .

"Отто Валлин готов и ждет, что будет дальше. Он нацелен на бой с Джошуа. Но мы понимаем, что ситуация очень чувствительная, ждем, что решит Усик.

Если Александр сейчас сможет выйти на реванш, то это один вопрос. Если нет, то Валлин хочет бой с Джошуа", - сказал менеджер шведа Дмитрий Салита в интервью Sky Sports.

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В статье: Энтони Джошуа Отто Валлин
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