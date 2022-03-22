УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Александр Усик получил разрешение на подготовку к реваншу с Джошуа
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александр Усик получил разрешение на подготовку к реваншу с Джошуа

Бокс
(1 голосов)

Министерство спорта Украины разрешило покинуть спортсмену страну

Александр Усик получил разрешение на подготовку к реваншу с Джошуа

Фото: Boxing News

Новина українською

Александр Усик сможет готовиться к бою-реваншу с Энтони Джошуа за границей, сообщает журналист ESPN Майк Коппингер. Событие должно было состоятся в июне.

Сообщается, что Александр Усик, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе получил разрешение от Министерства спорта Украины покинуть страну и готовиться к бою с Джошуа, несмотря на всеобщую мобилизацию.

Ранее сообщалось что идентичное разрешение получил и Василий Ломаченко, но он отказался ехать и остался в теробороне Белгород-Днестровского.

Напомним, что 25 сентября Усик победил Джошуа по очкам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Василий Ломаченко Энтони Джошуа война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...