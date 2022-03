Александр Усик получил разрешение на подготовку к реваншу с Джошуа

Александр Усик сможет готовиться к бою-реваншу с Энтони Джошуа за границей, сообщает журналист ESPN Майк Коппингер. Событие должно было состоятся в июне.

BREAKING: Oleksandr Usyk has received permission from the Ukrainian Sports Minister to leave the country during war and will begin training camp for a summer rematch with Anthony Joshua for the unified heavyweight championship, sources tell ESPN. Story coming