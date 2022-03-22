Александр Усик получил разрешение на подготовку к реваншу с Джошуа

Александр Усик сможет готовиться к бою-реваншу с Энтони Джошуа за границей, сообщает журналист ESPN Майк Коппингер. Событие должно было состоятся в июне.

BREAKING: Oleksandr Usyk has received permission from the Ukrainian Sports Minister to leave the country during war and will begin training camp for a summer rematch with Anthony Joshua for the unified heavyweight championship, sources tell ESPN. Story coming — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) March 22, 2022

Сообщается, что Александр Усик, чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе получил разрешение от Министерства спорта Украины покинуть страну и готовиться к бою с Джошуа, несмотря на всеобщую мобилизацию.

Ранее сообщалось что идентичное разрешение получил и Василий Ломаченко, но он отказался ехать и остался в теробороне Белгород-Днестровского.

Напомним, что 25 сентября Усик победил Джошуа по очкам.