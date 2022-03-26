Орландо Салидо поддержал Василия Ломаченко

Бывший соперник украинца Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) Орландо Салидо поддержал нашего спортсмена в его решении остаться в Украине и защищать свое отечество от российско-фашистских оккупантов.

"Я полностью его поддерживаю. Мы вместе с ним, мы хотим мира во всем мире. Он решил остаться, чтобы защищать страну, и ему аплодируют. Ломаченко оказывают всяческую поддержку, которой он заслуживает.

Они в зоне боевых действий, все может произойти. Даже если они больше не будут воевать" – сказал он.