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Орландо Салидо поддержал Василия Ломаченко
Красивые слова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший соперник украинца Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) Орландо Салидо поддержал нашего спортсмена в его решении остаться в Украине и защищать свое отечество от российско-фашистских оккупантов.
"Я полностью его поддерживаю. Мы вместе с ним, мы хотим мира во всем мире. Он решил остаться, чтобы защищать страну, и ему аплодируют. Ломаченко оказывают всяческую поддержку, которой он заслуживает.
Они в зоне боевых действий, все может произойти. Даже если они больше не будут воевать" – сказал он.
Напомним, что ранее Александр Усик
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