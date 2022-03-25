Усик начнет подготовку к реваншу с Джошуа
Бой все же состоится
Getty Images / Global Images Ukraine
Украинский боксер Александр Усик на своей странице в Facebook сообщил о начале подготовки к бою-реваншу против Энтони Джошуа:
"Всем добрый вечер. Я принял решение начать подготовку к бою-реваншу против Энтони Джошуа. Таким образом я больше и лучше помогу своей стране, чем если буду стоять в теробороне и бегать с автоматом по Киеву.
Очень много друзей и близких позвонило и поддержало меня в этом. Злопыхатели, добра вам и счастья, радости и мира. Все будет слава Богу. И все будет Украина".
Напомним, что ранее Усик вступил в ТерОборону, а также неоднократно осудил россию за ее вторжение в Украину.
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