Энцо Маккаринелли: Я все равно склоняюсь к победе Усика в реванше с Джошуа

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Энцо Маккаринелли сделал прогноз на бой-реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа, который состоится в июне:

"Джошуа должен начинать с самого начала, но нельзя быть опрометчивым. Нужно ответственно отрабатывать в защите. Он не может просто засыпать его ударами. Нужно использовать размер, использовать вес, использовать мощь против такого исключительного боксера, как Александр Усик. Он должен использовать солидный джеб, жесткий джеб, позволить Усику сблизиться и убрать его игру.

Если вы смотрели первый бой, то игра Усика заключалась в том, что он отдал инициативу Джошуа и контратаковал. Когда он контратаковал, он наносил урон AJ. Поэтому это как бы ограничивало варианты атак Джошуа. Если он навяжет Усику ритм, который ему не нравится, если он навяжет ему бой, который ему не нравится, то у него будет отличный шанс.

Я видел, люди говорят, что это был односторонний бой. Он не был таким. Как по мне, это был хороший бой, и был чистый победитель. Но бой никак не был односторонним. Определенные вещи Джошуа мог сделать, но он их не сделал.

Может быть, сейчас он обновится, у него новый тренер – и будет хороший бой. Я все равно склоняюсь к победе Усика. Я считаю его превосходным боксером, но я не списываю со счетов Джошуа".