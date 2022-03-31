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Владимир Кличко: Мы должны любой ценой остановить потоки финансирование этой машины для убийств
Экс-боксер высказался о войне в Украине
Сергей Гайдай
Владимир Кличко призывает сплотиться против россии:
"Первая жертва войны – правда. Это не конфликт или «спецоперация» – это война. Это слезы, кровь, дым, крыки и молчание погибших. Свободному миру стоит не только слать нам соболезнования – но и снабдить защитным вооружением.
Вы также можете помочь нам на экономическом фронте, создавая давление и изолируя путинскую россию, которая начала эту криминальную войну в Украине. Которая продолжается с вашим равнодушием…
Мы должны любой ценой остановить потоки финансирование этой машины для убийств. Люди Европы, люди свободного мира. Это не время привыкать к ужасам войны. Героическое сопротивление украинского народа не может продолжаться вечно. Либо мы все как украинцы, либо мы все проиграем.
Мы либо будем пренебрегать нашим единством и падем один за одним, либо будем объединены и вместе построим мир. Да, мы так и поступим.", - приводит слова Кличко XSport со ссылкой на Инстаграм бывшего чемпиона.
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