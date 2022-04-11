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Жена Усика: Поветкин звонил Александру и начал что-то там рассказывать

Бокс
(2 голосов)

Екатерина рассказала, как её мужу звонил бывший российский боксер

Жена Усика: Поветкин звонил Александру и начал что-то там рассказывать

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Жена Александра Усик (19-0, 13 KO) Катерина пишет, что бывший российский боксер Александр Поветкин звонил украинцу и говорил о проблемах в Украине:

"Я скажу так, что есть адекватные боксеры, и в русском мире они тоже есть. То, что Поветкин начал что-то там рассказывать – он не понимает вообще ничего. Поветкин Саше начал звонить, рассказывать какие-то истории, что что-то не так у вас, что-то вам кажется. То есть как он может знать вообще, что у нас? И плюс многие отморозились, не поддержали вообще, ничего не написали.

То есть в мирное время были созвоны какие-то, братское сердце, то-то, то-то. Сейчас смотрю – какое братское сердце, господи боже мой? Все, война раскрыла все карты, всех людей. Боксеры, не боксеры – просто всех. К сожалению, такой ценой – просто это ужас, но все показали люди, кто есть кто, и это, наверное, должно было случиться".

Напомним, что в данный момент Усик готовится к реваншу с Энтони Джошуа

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В статье: Александр Усик
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Источник:
Vringe

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