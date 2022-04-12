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Джозеф Паркер: Тайсон Фьюри нокаутирует Диллиана Уайта в шестом раунде

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Британец сделал прогноз на бой

Джозеф Паркер: Тайсон Фьюри нокаутирует Диллиана Уайта в шестом раунде

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Бывший чемпион мира в сверхтяжелом весе Джозеф Паркер (30-2, 21 KO) рассказал, чего ожидает от боя с чемпионом WBC в сверхтяжелом весе Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО) и обязательным претендентом Диллианом Уайтом ( 28-2, 19 КО).

"Думаю, что Тайсона Фьюри окажется слишком много для Диллиана Уайта – размер, мощь, сила. Тайсон может двигаться и может драться. Поэтому я думаю, что Фьюри нокаутирует Диллиана в шестом раунде.

У Уайта очень сильный левый хук, которым он отлично контратакует. Однажды он меня им подловил и имел проблемы. Все же думаю, что Тайсон слишком умен, чтобы пропустить этот удар", – сказал Паркер.

Напомним, что сражение состоится 23 апреля.

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В статье: Джозеф Паркер
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