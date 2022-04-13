Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Камбосос: Хэйни очень много заикается для парня, который уверен в себе и своих силах
Боксер уверен в своих силах
Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поделился ожиданиями от боя с Дэвином Хейни (27-0, 15 КО), который владеет титулом WBC.
"Я вижу умственную слабость у Дэвина. Она уже проявляется. Я не думал, что это произойдет так быстро. Он очень много заикается для парня, который уверен в себе и своих силах.
Это заикание – не хороший знак для него. Если вы следите за мной, то могли заметить, что я никогда не заикаюсь. Я всегда сосредоточен и уверен в своих высказываниях.
Могу сказать одно, что дальше будет только хуже. Я сломаю его еще до боя", – сказал Камбосос.
Напомним, что бой состоится 5 июня в Австралии.
Популярное сейчас
- Военные НАТО в восторге от Украинской Армии - Грозев
- Тухель – о вылете из ЛЧ от Реала, гордости за игру Челси и неуважении в исполнении арбитра матча
- Глава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские
- Реванш Усика и Джошуа перенесен
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией