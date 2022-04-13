Камбосос: Хэйни очень много заикается для парня, который уверен в себе и своих силах

Абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос (20-0, 10 КО) поделился ожиданиями от боя с Дэвином Хейни (27-0, 15 КО), который владеет титулом WBC.

"Я вижу умственную слабость у Дэвина. Она уже проявляется. Я не думал, что это произойдет так быстро. Он очень много заикается для парня, который уверен в себе и своих силах.

Это заикание – не хороший знак для него. Если вы следите за мной, то могли заметить, что я никогда не заикаюсь. Я всегда сосредоточен и уверен в своих высказываниях.

Могу сказать одно, что дальше будет только хуже. Я сломаю его еще до боя", – сказал Камбосос.

Напомним, что бой состоится 5 июня в Австралии.