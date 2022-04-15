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Эдди Хирн: Бой для Канело с Биволом будет очень тяжелым, но ему нужно побеждать
Посмотрим, что нас ждет
Промоутер Эдди Хирн рассказал о возможном бое средневеса Геннадия Головкина (42-1-1, 37 KO) и абсолютного чемпиона второго среднего веса Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).
"Я думаю, что настроение болельщиков немного изменится, когда они будут знать, что бой уже организован. Когда мы вели переговоры об этом поединке, все хотели этого".
А потом Головкин провел несколько плохих раундов и началось: "Меня не очень волнует трилогия". Поверьте мне, если Канело пройдет Дмитрия Бивола, его бой с Головкиным будет одним из самых больших, если не самым большим в мире бокса.
Кстати, Головкин провел вне ринга более 400 дней, вернулся, выдал несколько плохих раундов, а затем уничтожил Мурату.
По моему мнению, он гораздо лучше покажет себя во втором среднем весе, потому что провел в среднем дивизионе уже 8-9 лет.
Это огромное сражение, но Канело надо победить Бивола. Это будет трудный поединок. Посмотрим.
Надеюсь, мистер Головкин будет в Вегасе, и мы сможем анонсировать этот бой. Но только если Канело побьет Дмитрия Бивола», – сказал Хирн.
Первый бой Головкина и Канело завершился ничьей, второй – поражением Геннадия.
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