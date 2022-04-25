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Уайт: У меня не было ощущения, что меня превзошли или что Фьюри был на уровень выше меня
Диллиан считает, что бой был равным
Американец Диллиан Уайт высказался по поводу боя с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри.
"Я не думаю, что в этом поединке было что-то особенное. Это был близкий бой. План игры начинал вырисовываться всё больше и больше — он заключался в том, чтобы прессинговать его, работать по корпусу, а затем начать двигаться вперёд. Иногда ты находишься там, видишь что-то другое и принимаешь другие решения. Это то, что есть. У меня не было ощущения, что меня превзошли или что он был на уровень выше меня", — приводит слова Уайта talkSPORT.
Напомним, Фьюри и Уайт встречались в ночь с 23 на 24 апреля в Лондоне. Тайсон сумел одержать победу нокаутом в шестом раунде.
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