Виталий Кличко: Мы защищаемся, защищаем нашу страну и наше будущее

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко в интервью YouTube-канала "Бомбардир" рассказал, что россияне являются объектом экспериментов.

"Одно могу добавить. Мы убеждены в нашей силе, мы убеждены в нашей правоте. Мы защищаемся, защищаем нашу страну, защищаем наших детей, наше будущее".

Мы победим. А сомневающимся могу сказать, что вы совершаете большую ошибку. Особенно обращаюсь к россиянам. К россиянам нет смысла на украинском обращаться.

Нужно всегда общаться и убеждать. Они этого не понимают, они зомбированы. Они являются объектом экспериментов, устраиваемых пропагандой в российской федерации. Общаясь со многими, у меня и друзей многое в россии, я понимаю, что они живут в совсем других реалиях. Но это придет. И я вижу сейчас такое движение, знаете ли, в россии 39-й год начинается. Люди там боятся, но я убежден, что если будут молчать, то ничего у них не будет, и будущего не будет. Но мы также боремся сейчас за ценности, и я убежден, что те же ценности, где есть ключевое, права человека и свобода, они и последующие поколения россиян тоже оценят это. Мы надеемся, что для этого не нужно будет многое платить, но мы платим большую цену.

Мы победим. Я уверен в этом, уверен в себе, в будущем, в наших силах. Врагу никакого шанса не дадим. Каждый, кто к нам придет, здесь и останется, но безжизненным", – рассказал Кличко.