Сауль Альварес готовится к бою с Головкиным

Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) рассказал ESPN, что в сентябре проведет третий бой против казаха Геннадия Головкина.

"У нас уже было завершено соглашение, поэтому мы должны продолжать начатое, и я думаю, что это два самых больших боя в боксе – бой с Головкиным и реванш с Биволом.

Мы проиграли, но это не значит, что я не попробую еще раз. Здесь важно быть упорным, и мы собираемся сделать это снова.

Мы вернемся в сентябре. В ближайшие дни – сегодня, завтра, послезавтра мы объявим о поединке".