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Сауль Альварес готовится к бою с Головкиным
Дату боя должны объявить в ближайшие дни
фото - boxingscene.com
Абсолютный чемпион во втором среднем весе Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) рассказал ESPN, что в сентябре проведет третий бой против казаха Геннадия Головкина.
"У нас уже было завершено соглашение, поэтому мы должны продолжать начатое, и я думаю, что это два самых больших боя в боксе – бой с Головкиным и реванш с Биволом.
Мы проиграли, но это не значит, что я не попробую еще раз. Здесь важно быть упорным, и мы собираемся сделать это снова.
Мы вернемся в сентябре. В ближайшие дни – сегодня, завтра, послезавтра мы объявим о поединке".
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