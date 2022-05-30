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Стало известно имя нового тренера Джошуа
До боя с Усиком осталось совсем ничего
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) до следующего боя против чемпиона по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Александра Усика (19-0, 13 КО) будет готовиться под руководством американского тренера.
Гарсия тренировал таких известных боксеров как Антонио Маргарито, Келли Павлик, Нонито Донейр, Маркос Майдана.
Напомним, поединок Джошуа и Усика должен пройти 23 июля в Саудовской Аравии.
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