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Стало известно имя нового тренера Джошуа

Бокс
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До боя с Усиком осталось совсем ничего

Стало известно имя нового тренера Джошуа

фото - boxingscene.com

Новина українською

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) до следующего боя против чемпиона по версиям WBO, IBF, IBO, WBA Александра Усика (19-0, 13 КО) будет готовиться под руководством американского тренера.

Гарсия тренировал таких известных боксеров как Антонио Маргарито, Келли Павлик, Нонито Донейр, Маркос Майдана.

Напомним, поединок Джошуа и Усика должен пройти 23 июля в Саудовской Аравии.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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