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Бой Усик - Джошуа отложен до августа

Бокс
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Сейчас ведутся переговоры с телетрансляторами

Бой Усик - Джошуа отложен до августа

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Реванш чемпиона мира по версиям WBA/WBO/IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) с Энтони Джошуа (24-2, 22 КО) состоится в середине августа, пишет The Telegraph.

По данным источника, проблемы возникли с телетрансляторами. В Великобритании бой должен показать телеканал Sky, а во всем мире – стриминговый сервис DAZN. Ожидается, что ближайшие 2 – 3 недели пойдут на то, чтобы уладить все проблемы вокруг трансляции поединка. Место проведения реванша пока остается без изменений – Ближний Восток.

Напомним, что Джошуа будет тренироваться с новым тренером - Робертом Гарсией.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
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Источник:
XSport.ua

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