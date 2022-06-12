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Владимир Кличко вошел в Международный зал боксерской славы
Легенда мирового бокса
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский супертяж, легенда мирового бокса Владимир Кличко 11 июня был включен в Международный зал боксерской славы. Наш спортсмен не смог посетить церемонию посвящения из-за агрессии россии на территории Украины, но записал специальное видеообращение.
"Спасибо фанатам и организаторам за признание. Помню, когда в 14 лет я начал свой путь в боксе, я использовал это как инструмент для путешествий в очень юном возрасте. Я никогда не мечтал, что так далеко зайду в этом виде спорта, тем более что окажусь среди всех этих уважаемых чемпионов в Международном зале боксерской славы. Это здорово, это большая честь.
К сожалению, российская агрессия в моей родной стране и война помешали мне лично побывать на этой церемонии вместе с вами. Эта война изменила не только меня, но и весь мир", – сказал он.
Напомним, что брат Владимира, мэр Киева Виталий Кличко уже является членом Международного зала боксерской славы.
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