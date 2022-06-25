Альварес грубо наехал на Головкина

Абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе Сауль Альварес (57-2-2; 39 КО) грубо высказался о своем будущем сопернике, чемпионе мира в среднем весе по версии IBF Геннадии Головкине (42-1-1; 39 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"У него есть две разные личности. Головкин притворяется хорошим парнем, но это не так. Он мудак.

Он только притворяется хорошим парнем: "О, да, я здесь только ради поклонников, и я счастлив". А в другое время он просто говорит много дерьма. Это то, что есть на самом деле. Будь мужчиной и говори то, что действительно хочешь сказать.

Для меня это очень личное. Вот такой я. Я не претендую на роль кого-нибудь другого. Не бывает так, что я говорю что-то СМИ, а потом прихожу и притворяюсь кем-то другим. Я не говорю ничего, чего не хочу сказать. Для меня это личное.

Головкин многое задевал. Вы знаете, ребята. Поэтому это личное. Я просто не могу дождаться, чтобы выйти на ринг" – сказал мексиканец.

Напомним, что бой Альварес – Головкин 3 состоится 17 сентября.