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Энди Руис готов провести бой с Уайлдером

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Экс-чемпион мира готов драться с именитыми боксерами

Энди Руис готов провести бой с Уайлдером

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Бывший объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе, американец Энди Руис назвал желаемого соперника в случае победы над кубинским ветераном Луисом Ортисом, поединок с которым состоится 4 сентября в Лос-Анджелесе (США).

"Сейчас супертяжёлый вес открыт для боёв. Но сначала я обязан одержать победу над Луисом Ортисом. Как я и сказал, он непростой соперник, но, конечно же, я бы хотел подраться с Уайлдером, если он вернётся.

Я ничего не знаю о его планах, но я бы хотел провести этот бой. Мы оба выступаем за PBC и Эла Хэймона, так что это будет легко устроить", – приводит слова Руиса издание BoxingScene.

Напомним, Уайлдер не выступал с октября 2021 года, когда проиграл нокаутом в трилогии с британцем Тайсоном Фьюри.

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В статье: Энди Руис
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