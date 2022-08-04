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Дэвид Хэй: В бою с Усиком поставилю на Энтони Джошуа
Экс-чемпион мира рассказал о своих ожиданиях
фото - fightnews.info
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, британец Дэвид Хэй поделился ожиданием от реванша между соотечественником Энтони Джошуа и украинцем Александром Усиком.
"Я собираюсь снова поставить на Энтони Джошуа. В первом бою он дрался не так, как я ожидал. Он применил худшую тактику, которую можно было использовать против левши — дал ему действовать как на дистанции, так и в ближнем бою. От судьи не было никаких предупреждений о снятии очков, он не входил в клинч.
У Джошуа хорошая команда, которая вдолбит ему в голову, что это не просто боксёрский поединок, а настоящий бой "насмерть". Он должен действовать на грани лишения очков или дисквалификации. Джошуа — образцовый боксёр, не похожий ни на одного другого в супертяжёлом весе. Сейчас он в прекрасной форме. Верю, что у него всё получится", — приводит слова Хэя BoxingScene.
Напомним, в сентябре прошлого года Джошуа проиграл Усику единогласным решением судей.
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