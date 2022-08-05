Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боб Арум назвал возможного соперника Ломаченко
Промоутер надеется, что во время отпуска Василий сможет провести бой
Промоутер Боб Арум рассказал о возможном бое экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) с чемпионом WBO и WBC во втором полулегком весе Шакуром Стивенсоном (18-0, 9 КО).
"Я не могу говорить о Гарсии, очевидно, он в Golden Boy. Мы с ними ничего не обсуждали.
Надеюсь, сможем найти того, кто вернет Ломаченко в действие в нашей собственной конюшне. Если все будет нормально, он получит отпуск от украинской армии и мы можем организовать бой для Ломаченко в октябре, а затем в следующем году есть много вариантов для него.
Есть одно сражение, которое обязательно нужно провести. Возможно, он станет не следующим для обоих ребят, но, вероятно, в следующем году будет бой, от которого все умрут - поединок Шакура Стивенсона и Ломаченко. Оба ребята хотят этого сражения.
Карл Моретти работает с нашими партнерами, чтобы выбрать подходящего соперника для Ломаченко. Я уверен, что они найдут кого-нибудь, кто пройдет все тесты. Помните, что Лома вне игры, кажется, с декабря", - заявил Арум.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Сногсшибательная модель, с которой проводит отпуск Карим Бензема. ФОТО
- В Китае ответили на предложение Зеленского по поводу организации разговора с Си Цзиньпином
- Есть разрушения и раненые. Ночью россияне били по Николаеву, Запорожской области и Днепропетровщине
- Хирн: Я думаю, что Джошуа уверен в своём плане на бой с Усиком
- Для поднятия духа. Звезды украинской эстрады устроили концерт для пограничников. ФОТО
- В бою погиб известный украинский поэт и автор песен