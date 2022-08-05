Боб Арум назвал возможного соперника Ломаченко

Промоутер Боб Арум рассказал о возможном бое экс-чемпиона мира в трех дивизионах Василия Ломаченко (16-2, 11 КО) с чемпионом WBO и WBC во втором полулегком весе Шакуром Стивенсоном (18-0, 9 КО).

"Я не могу говорить о Гарсии, очевидно, он в Golden Boy. Мы с ними ничего не обсуждали.

Надеюсь, сможем найти того, кто вернет Ломаченко в действие в нашей собственной конюшне. Если все будет нормально, он получит отпуск от украинской армии и мы можем организовать бой для Ломаченко в октябре, а затем в следующем году есть много вариантов для него.

Есть одно сражение, которое обязательно нужно провести. Возможно, он станет не следующим для обоих ребят, но, вероятно, в следующем году будет бой, от которого все умрут - поединок Шакура Стивенсона и Ломаченко. Оба ребята хотят этого сражения.

Карл Моретти работает с нашими партнерами, чтобы выбрать подходящего соперника для Ломаченко. Я уверен, что они найдут кого-нибудь, кто пройдет все тесты. Помните, что Лома вне игры, кажется, с декабря", - заявил Арум.