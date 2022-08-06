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Уайлдер узнает имя следующего соперника в ближайшие дни

Бокс
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Уайлдер узнает имя следующего соперника в ближайшие дни

фото - boxingscene.com

UA-Футбол
Новина українською

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-1-2; 41 КО) может узнать имя своего будущего соперника уже на следующей неделе. Об этом сообщает его менеджер Шелли Финкель. Его слова цитирует BoxingNews24:

"Я разговаривал с Деонтеем во вторник, и он был очень счастлив. Он отлично проводит время и сейчас привлекает к себе больше внимания, чем когда-либо прежде. Уайлдер тренируется в Вегасе и очень счастлив. Он тренируется в зале UFC.

Мы еще точно не знаем, когда будет следующий бой. Я надеюсь, что все решится на следующей неделе. Наверное, на следующей неделе мы подпишем соглашение и будет официальное объявление" – сказал он.

Напомним, что ранее Боб Арум назвал возможного соперника Ломаченко.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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