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Уайлдер узнает имя следующего соперника в ближайшие дни
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фото - boxingscene.com
Американский супертяж Деонтей Уайлдер (42-1-2; 41 КО) может узнать имя своего будущего соперника уже на следующей неделе. Об этом сообщает его менеджер Шелли Финкель. Его слова цитирует BoxingNews24:
"Я разговаривал с Деонтеем во вторник, и он был очень счастлив. Он отлично проводит время и сейчас привлекает к себе больше внимания, чем когда-либо прежде. Уайлдер тренируется в Вегасе и очень счастлив. Он тренируется в зале UFC.
Мы еще точно не знаем, когда будет следующий бой. Я надеюсь, что все решится на следующей неделе. Наверное, на следующей неделе мы подпишем соглашение и будет официальное объявление" – сказал он.
Напомним, что ранее Боб Арум
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