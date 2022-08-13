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Президент ТОР Rank: Ломаченко рассматривает приезд в США в ближайшем будущем

Бокс
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Но это не точно

Президент ТОР Rank: Ломаченко рассматривает приезд в США в ближайшем будущем

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Президент ТОР Rank Тодд Дюбефф прокомментировал перспективы украинского легковеса Василия Ломаченко (16-2; 11 КО) по возвращению в бокс в ближайшем будущем. Его слова цитирует FightHype:

"Конечно, мы поддерживаем инициативу Ломаченко, его приверженность украинскому делу и решение остаться в Украине, чтобы защищать свою страну. Как я понимаю, он рассматривает возвращение или приезд в США на каком-либо этапе в ближайшем будущем. Надеюсь, так и будет. Как только он приземлится, все будет хорошо, мы сможем начать дело и найти соперника.

Менеджер Ломаченко сказал, что он хочет драться как можно быстрее, где-то осенью. Как только он окажется в США, мы будем готовы приступить к работе, потому что вернуть его на ринг – это нечто особенное. Ломаченко предлагали бой с Джорджем Камбососом перед Девином Хэйни. Этот поединок был у него в кармане. Он хотел вернуть свои титулы, и мы могли это сделать. Но Ломаченко решил этого не делать. Это показывает большую преданность и решительность. Он особенный мужчина" – сказал он.

Напомним, ранее Усик завершил подготовку к бою с Джошуа.

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В статье: Василий Ломаченко
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