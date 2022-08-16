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На бой Усик - Джошуа прилетел Эвандер Холифилд
Бой запланирован на ближайшие выходные
фото - boxingscene.com
Бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом весе, член Зала славы, легендарный американец Эвандер Холифилд прилетел в Джедду (Саудовская Аравия), где уже на этих выходных состоится титульный реванш между украинцем Александром Усиком и британцем Энтони Джошуа.
Об этом в социальных сетях сообщил промоутер британского боксёра Эдди Хирн, опубликовав совместную фотографию.
"Иногда вы обязаны попросить фото! С великим Эвандером Холифилдом в Джедде сегодня", – написал функционер.
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