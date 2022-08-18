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Холифилд: Если Джошуа не заставит Усика действовать от обороны, то снова проиграет
Посмотрим, кто же победит
фото - boxingscene.com
Бывший чемпион мира по боксу Эвандер Холифилд, прилетевший в Саудовскую Аравию на бой-реванш украинца Александра Усика и британца Энтони Джошуа, поделился ожиданиями от поединка.
"Конечно, будет нелегко. Но если Джошуа не заставит Усика действовать от обороны, не будет оказывать давление, то снова проиграет. Может быть два типа боя: поединок маленьких и больших парней. Итоговый результат определится именно исходя из того, по какому сценарию будет идти бой", — приводит слова Холифилда Mirror.
Первый поединок соперников закончился победой Усика единогласным решением судей. Реванш состоится 20 августа.
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