Шелестюк: У Джошуа будет другая стратегия

Украинский полусредневременник Тарас Шелестюк (19-0-1, 13 КО) в интервью Probellum высказал свое мнение о реванше между чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 КО 24-2, 22 КО).

"Думаю, это будет другой бой. Конечно, у Джошуа будет другая стратегия. Я думаю, что Усик, скорее всего, будет драться так же, как в первом поединке, но более агрессивно. Как видите, он набирает примерно пять-десять килограммов. Я думаю, это потому, что он почувствовал удары Джошуа в первом бою, и он хочет сохранить больше мощности. По моему мнению, в первом поединке Джошуа не наносил действительно чистых ударов, но все это вредит Усику".

"Джошуа будет рисковать, и он будет сильнейшим бойцом, потому что вы не можете перебоксировать Усика. Когда Усик перешел в супертяжелый вес, я говорил, что с трех чемпионов того времени, Фьюри, Уайлдера и Джошуа, самым легким боем для получения титула будет поединок против Энтони.Джошуа классический боец, и для Усика бой против него будет гораздо легче, чем для Уайлдера, потому что Деонтей был неуклюж и имел странный стиль, и, конечно, Фьюри, он, очевидно, зверь".

Реванш Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).