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Украинский и британский трештокеры спрогнозировали поражение Усика

Бокс
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Украинский и британский трештокеры спрогнозировали поражение Усика

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинский боксер Иван Редкач спрогнозировал поражение своего соотечественника Александра Усика (19-0; 13 КО) в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

В то время как известный британский трештокер Дерек Чисора уверен в победе Джошуа. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере:

"Мы поддерживаем своих! Джошуа так многое сделал для британского бокса. Так много выиграл в этой игре. Сегодня он станет трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Ему нужна британская публика за его спиной" – написал он.

Текстовая онлайн-трансляция Усик – Джошуа.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора Иван Редкач
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