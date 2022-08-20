Украинский и британский трештокеры спрогнозировали поражение Усика

Украинский боксер Иван Редкач спрогнозировал поражение своего соотечественника Александра Усика (19-0; 13 КО) в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.

В то время как известный британский трештокер Дерек Чисора уверен в победе Джошуа. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере:

"Мы поддерживаем своих! Джошуа так многое сделал для британского бокса. Так много выиграл в этой игре. Сегодня он станет трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Ему нужна британская публика за его спиной" – написал он.