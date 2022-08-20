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Украинский и британский трештокеры спрогнозировали поражение Усика
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Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский боксер Иван Редкач спрогнозировал поражение своего соотечественника Александра Усика (19-0; 13 КО) в поединке против британца Энтони Джошуа (24-2; 22 КО). Соответствующий пост он разместил на своей странице в Instagram.
В то время как известный британский трештокер Дерек Чисора уверен в победе Джошуа. Соответствующий пост он опубликовал в Твиттере:
"Мы поддерживаем своих! Джошуа так многое сделал для британского бокса. Так много выиграл в этой игре. Сегодня он станет трехкратным чемпионом мира в тяжелом весе. Ему нужна британская публика за его спиной" – написал он.
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