Усик – Джошуа: Судейская вакханалия или ограбление почти удалось

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) в главном событии боксерского вечера в Джидде (Саудовская Аравия) дал реванш и победил британца Энтони Джошуа (24-3); .

Лучшие моменты боя

Статистика поединка

Отдельного внимания по итогам боя заслуживают записки боковых судей, потому что многих (в том числе и профессиональных журналистов) удивили цифры, которые были объявлены в конце поединка.

Каким бы это странным ни казалось, но вопросов меньше всего к украинскому рефери Виктору Фесечко. Он отдал британцу раунды 2,5,6 и 9. Относительно второго и девятого вопросов не возникает, поскольку Джошуа был более точным, а его преимущество – заметным. А вот 5 и 6 раунда прошли под диктовку украинца (12-7 и 13-8 по количеству точных ударов соответственно). Поэтому не очень понятно, почему вердикт Фесечка по поводу этих раундов был именно таким, но другие трех минутки он отсудил близко к статистике и общей картинке боя.

Самым большим шоком для болельщиков стало решение американца Глена Фельдмана. Неизвестно, какой бой наблюдал этот рефери, но он отдал Джошуа 1,2,3,5,6,9 и 12 раунды.

Относительно первой трех минутки согласиться с судьей очень трудно, ведь британец хоть и попал на один раз больше украинца, но наш спортсмен работал в голову соперника, а Энтони – больше по корпусу Александра и то вскользь. В таком случае преимущество у пробивающего удары в голову. Второй раунд не вызывает вопросов – мы разобрали его повыше. В третьем раунде произошло как раз наоборот – украинец больше работал в туловище Джошуа, а Эй Джей попадал в голову, хотя общая статистика ударов 10-7 в пользу Усика. Феномен 5 и 6 раундов снова не дает покоя – тотальное преимущество нашего боксера и по статистике, и по картинке, но они почему-то отошли к Джошуа. Но вишней на торте стал 12 раунд для британца – когда невооруженным глазом было заметно тотальное преимущество Усика (статистика ударов – 17-9 в его пользу), этот рефери отдает раунд Джошуа. Пора задуматься о его профессиональной способности и беспристрастности.

Британец Стив Грей отдал своему соотечественнику 2,3,5,8,9 раунды. В восьмой трех минутке действительно была заруба, но ее суть состоит в том, что Джошуа снова пробивал по корпусу украинца, в то время как Усик клал удары преимущественно в голову, общая статистика раунда 16-14 в пользу нашего боксера (но почему-то рефери это не убедило).

Из вышеизложенного можем сделать один вывод – на поединки такого уровня нужно приглашать рефери, которые не будут соотечественниками с теми, кто находится в ринге. В этом бою все могло сложиться иначе и при явном превосходстве Усика победа могла быть отдана Джошуа. Хорошо, что британский рефери действовал более или менее беспристрастно, но на его месте мог быть тот, кто хотел бы "помочь" Джошуа, и тогда мы бы не праздновали победы. Поэтому во избежание подобных эксцессов исполнителя есть только один выход – полностью иностранная (по отношению к боксерам) бригада судей.