  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Усик – Джошуа: Судейская вакханалия или ограбление почти удалось
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Усик – Джошуа: Судейская вакханалия или ограбление почти удалось

Бокс
Обновлено
(1 голосов)

Их подсчеты – просто что-то

Усик – Джошуа: Судейская вакханалия или ограбление почти удалось

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Андрій Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO и The Ring Александр Усик (20-0; 13 КО) в главном событии боксерского вечера в Джидде (Саудовская Аравия) дал реванш и победил британца Энтони Джошуа (24-3); .

Лучшие моменты боя

Статистика поединка

Отдельного внимания по итогам боя заслуживают записки боковых судей, потому что многих (в том числе и профессиональных журналистов) удивили цифры, которые были объявлены в конце поединка.

Усик – Джошуа: Судейская вакханалия или ограбление почти удалось - изображение 1

Каким бы это странным ни казалось, но вопросов меньше всего к украинскому рефери Виктору Фесечко. Он отдал британцу раунды 2,5,6 и 9. Относительно второго и девятого вопросов не возникает, поскольку Джошуа был более точным, а его преимущество – заметным. А вот 5 и 6 раунда прошли под диктовку украинца (12-7 и 13-8 по количеству точных ударов соответственно). Поэтому не очень понятно, почему вердикт Фесечка по поводу этих раундов был именно таким, но другие трех минутки он отсудил близко к статистике и общей картинке боя.

Самым большим шоком для болельщиков стало решение американца Глена Фельдмана. Неизвестно, какой бой наблюдал этот рефери, но он отдал Джошуа 1,2,3,5,6,9 и 12 раунды.

Относительно первой трех минутки согласиться с судьей очень трудно, ведь британец хоть и попал на один раз больше украинца, но наш спортсмен работал в голову соперника, а Энтони – больше по корпусу Александра и то вскользь. В таком случае преимущество у пробивающего удары в голову. Второй раунд не вызывает вопросов – мы разобрали его повыше. В третьем раунде произошло как раз наоборот – украинец больше работал в туловище Джошуа, а Эй Джей попадал в голову, хотя общая статистика ударов 10-7 в пользу Усика. Феномен 5 и 6 раундов снова не дает покоя – тотальное преимущество нашего боксера и по статистике, и по картинке, но они почему-то отошли к Джошуа. Но вишней на торте стал 12 раунд для британца – когда невооруженным глазом было заметно тотальное преимущество Усика (статистика ударов – 17-9 в его пользу), этот рефери отдает раунд Джошуа. Пора задуматься о его профессиональной способности и беспристрастности.

Британец Стив Грей отдал своему соотечественнику 2,3,5,8,9 раунды. В восьмой трех минутке действительно была заруба, но ее суть состоит в том, что Джошуа снова пробивал по корпусу украинца, в то время как Усик клал удары преимущественно в голову, общая статистика раунда 16-14 в пользу нашего боксера (но почему-то рефери это не убедило).

Из вышеизложенного можем сделать один вывод – на поединки такого уровня нужно приглашать рефери, которые не будут соотечественниками с теми, кто находится в ринге. В этом бою все могло сложиться иначе и при явном превосходстве Усика победа могла быть отдана Джошуа. Хорошо, что британский рефери действовал более или менее беспристрастно, но на его месте мог быть тот, кто хотел бы "помочь" Джошуа, и тогда мы бы не праздновали победы. Поэтому во избежание подобных эксцессов исполнителя есть только один выход – полностью иностранная (по отношению к боксерам) бригада судей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Усик Энтони Джошуа
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде