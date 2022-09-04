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Руис и Ортис прошли церемонию взвешивания перед боем. Видео
Будет горячо
Getty Images/Global Images Ukraine
5 сентября в Лос-Анджелесе (США) на ринг выйдут экс-чемпион мира в супертяжелом весе, 32-летний американец Энди Руис (34-2, 22 КО) и бывший претендент на титул, 43-летний кубинец Луис Ортис (33-2 , 28 КО).
Перед боем оба спортсмена провели официальную церемонию взвешивания.
Под американцем весы показали 121,9 кг, в то время как под его соперником – 111,2 кг.
Видео церемонии:
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