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Хирн: Усик ожидает боя за все пояса, который может состояться против Энтони Джошуа
Промоутер уверен, что Энтони может выиграть бой с Фьюри
Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, не исключает его третьего поединка с украинцем Александром Усиком в случае, если он победит в бою с обладателем титула WBC соотечественником Тайсоном Фьюри.
Напомним, ранее команда Джошуа заявила, что приняла условия Фьюри и готова организовать поединок 3 декабря.
"Пока ни у кого нет контрактов. Усик ожидает боя за звание абсолютного чемпиона на Ближнем Востоке, который состоится весной. Я уверен, саудовцы хотели устроить этот бой в декабре. Фьюри готов подраться в декабре, но Усик – нет. Поэтому сейчас Усик ожидает боя за все пояса, который может состояться и против Энтони Джошуа", – сказал промоутер в интервью YouTube-каналу FightHype.
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