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Хэйни хочет провести бой с Ломаченко
Ждем
Фото: Твиттер
Абсолютный чемпион легкого веса Девин Хейни (28-0, 15 KO) в интервью Fight Hub TV рассказал, что после реванша с Джорджем Камбососом (20-1, 10 KO) хочет провести бой с 1 KO 2 ):
"Это бесспорно бой, который мне бы понравился. Я призвал Лома годами. Это с большей долей вероятности поединок, в котором я буду участвовать после, и все начинается 15 октября.
Лома – мужчина, который находится в моем списке по поводу следующего боя. Я не думаю, что Танк хочет сразиться со мной или кем-то другим. Посмотрите в его резюме, он практически ни с кем серьезным не воевал.
Напомним, что Хейни следующий бой проведет 15, а Ломаченко – 29 октября.
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